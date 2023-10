Incidente sull'A20, grosso albero cade sopra un'auto: muore un automobilista di Sant'Agata di Militello

Nuova tragedia sulle strade siciliane. Questa mattina, intorno alle 6, Francesco Vincenzo Maniaci, 43 anni, di Sant'Agata di Militello, è morto dopo il crollo di un albero sulla sua auto. L'uomo stava percorrendo la A20, tra gli svincoli di Campofelice di Roccella e Cefalù, quando, all’altezza del chilometro 175 in direzione Palermo, la sua auto è stata colpita dall'albero.

Per l'uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Gli automobilisti in transito hanno allertato i soccorsi. Immediatamente sono giunte le ambulanze, la polizia stradale, e il personale dell'Anas e mezzi di soccorso.

La strada è stata chiusa del tutto al traffico anche perché l’albero ha occupato l’intera carreggiata. Gli agenti della Polstrada hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.