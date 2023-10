Palermo: è morto padre Cataldo Migliazzo, tra gli esorcisti più conosciuti in Sicilia

E' morto a Palermo a 85 anni, Don Cataldo Migliazzo, conosciuto come padre Cataldo. Francescano e originario di Gangi, nelle Madonie, don Cataldo era un esorcista da oltre vent'anni ed era molto noto in Sicilia e non solo. Le spoglie si trovano nel convento di Sant’Antonio, a Bagheria. Era stato, qualche anno fa, protagonista di “Liberami“, della regista Federica Di Giacomo, prodotto da Rai Cinema, e vincitore della sezione Orizzonti alla 73esima edizione del Festival internazionale del Cinema di Venezia.

“L’esorcismo è un fenomeno molto più diffuso di quanto si possa pensare - rispondeva Padre Cataldo quando gli si chiedeva di parlare della sua "attività" -. Molte famiglie chiedono l’aiuto della Chiesa e ogni giorno ne incontro alcune per la prima volta a cui faccio la preghiera di liberazione e di perdono. Chi è incappato incappato in questo disturbo si può liberare solo se perdona chi gli ha fatto il male".

Il Comune di Gangi si è fatto portavoce del dolore di tutta la comunità: "Il sindaco, la giunta e il consiglio comunale esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa del nostro concittadino padre Cataldo Migliazzo. Da diverso tempo, risiedeva e continuava a studiare e a scrivere a Palermo, nel convento di Santa Maria di Gesù a Palermo. Padre esorcista dell’Arcidiocesi di Palermo, era legato da sempre alla sua comunità di origine". Lunedì 9 ottobre, alle 15.30, saranno celebrati i funerali nella chiesa del Monte".