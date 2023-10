Palermo, non c'è posto sull'aliscafo per Ustica: momenti di tensione al porto

Momenti di tensione al porto di Palermo poco prima della partenza dell'aliscafo per Ustica. Alcuni passeggeri non sono riusciti a imbarcarsi perché non c'erano più posti a bordo. Si tratta di una decina di residenti, tra questi una donna che è andata su tutte le furie e avrebbe inveito contro l'equipaggio, rendendo necessario l'intervento della polizia. Non aveva il biglietto per viaggiare, ma ha tentato ugualmente di salire a bordo. E' stata bloccata dagli agenti.

L'aliscafo sarebbe andato in overbooking per la grande presenza sull'isola dovuta a un evento. Dal 6 all'8 ottobre, a Ustica, si svolgerà infatti la prima edizione del torneo di slowpitch “L’Isola del Diamante”, a cui parteciperanno più di duecento appassionati di pesca. La situazione è tornata alla normalità dopo l'intervento delle volanti e l'aliscafo è riuscito a partire, anche se si è registrato un lieve ritardo.