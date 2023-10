Palermo, 10 denunciati per furto di energia a Brancaccio

I carabinieri della stazione di Brancaccio e della compagnia di intervento operativa del XII reggimento carabinieri Sicilia, hanno denunciato 10 residenti nel quartiere di Palermo.

Nel corso dei controlli con i tecnici verificatori dell’Enel, per un servizio di controllo straordinario al contrasto dei furti di corrente elettrica, sono stati scoperti 10 condomini tutti che abitavano nello stesso complesso residenziale in via Andrea Biondo che avevano allacci abusivi alla rete elettrica.