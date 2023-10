La vittima dello stupro di Palermo: legali ironici ma bacchettati

«Chi mi doveva giudicare, mi ha trattato benissimo. Da parte degli avvocati, invece, c’è stata troppa ironia nei miei confronti e per questo li ho mandati a quel paese (non dice proprio così ma il senso è quello, ndr). Sono stati severamente rimproverati dai giudici, quindi a posto così». A parlare, durante l’ennesima diretta su Instagram, è la ragazza vittima dello stupro del Foro Italico che ha regalato al popolo del web un retroscena sull’incidente probatorio a cui era stata sottoposta martedì scorso in Tribunale.

I legali le avevano chiesto perché non aveva denunciato la violenza che sosteneva di aver subito in un video, postato tre giorni prima del 7 luglio, e se era vero che, nel recente passato, aveva fatto sesso con più persone contemporaneamente. Ma la diciannovenne, infastidita dall’insistenza delle domande, aveva replicato a muso duro sollecitando l’intervento del gip che ha interrotto il contraddittorio su questo punto perché «questa incursione nella sfera privata non c'entra nulla con il processo».

