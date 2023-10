Palermo, due anziani mettono in fuga il ladro entrato dal balcone

Un ladro è entrato dal balcone in casa di due anziani a Palermo al primo piano di un’abitazione in via Salita di Sant’Antonio alla Vucciria. Ma stavolta i proprietari non si sono intimoriti. Hanno reagito e si sono avventati contro il giovane che è così fuggito da dove era arrivato.

I due coniugi hanno chiamato i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e stanno cercando l’autore di questa tentata rapina.