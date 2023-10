Ancora incendi a Palermo: fiamme su Monte Pellegrino e anche in provincia - VIDEO

Ancora incendi a Palermo. Continua il caldo e continuano i roghi, con dei criminali che hanno approfittato ancora una volta dell'afa per appiccare diversi incendi in città a in provincia. Vigili del fuoco e forestali impegnati a Monte Pellegrino, nella zona di monte Ercta: il traffico è bloccato, la strada verso Mondello chiusa in entrambe le direzioni. Le fiamme sono arrivate ormai a pochi metri dall'asfalto. Sul posto anche l'assessore al verde Andrea Mineo che sta coordinando lde operazioni. Fiamme anche in provincia, con interventi oltre ad Alimena, Monreale nella zona di Pezzingoli, Trabia e Corleone.