Tentata rapina in gioielleria a Menfi, palermitano in trasferta arrestato dai carabinieri

Tentata rapina a mano armata presso la gioielleria Campo di Menfi. I carabinieri intervengono immediatamente e bloccano il rapinatore. Tanta paura questa sera a Menfi, in via Inico presso la gioielleria Campo quando un uomo è entrato e ha puntato la pistola ad un dipendente.

Una pattuglia dei carabinieri della stazione di Menfi, stava perlustrando la zona proprio per le rapine che ultimamente si sono verificate nella Valle del Belice.

Accortisi di quanto stava accadendo sono intervenuti bloccando il rapinatore. L’uomo è stato portato presso la locale stazione dei carabinieri di Menfi ed è stato posto in stato di fermo.

Paura per il titolare Leonardo Campo e i dipendenti , già vittime di una grossa rapina lo scorso mese di Luglio. Tre rapinatori entrarono all’interno della gioielleria e dopo averli legati con delle fascette, avevano portato via orologi e gioielli preziosi per un totale di 800 mila euro.

Due settimane fa, un’altra rapina a Sambuca di Sicilia, ai rapinatori però è andata male perché il titolare Girolamo Lo giudice è riuscito a difendersi con la forza, allontanandoli. Adesso, c’è da da capire se queste rapine degli ultimi mesi hanno la stessa matrice.

Il rapinatore è un pregiudicato della provincia di Palermo.