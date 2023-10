L'operaio morto a Belmonte Mezzagno, lutto cittadino nel giorno dell'addio

Lutto cittadino a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, per i funerali di Filippo Ciancimino, l'operaio morto in un incidente sul lavoro. Mercoledì 4 ottobre sarà il giorno dell'addio al 63enne che ha perso la vita dopo essere stato travolto dal crollo del solaio di un'abitazione. La tragedia è avvenuta il 28 settembre in via Papa Giovanni XXIII.

Ciancimino si trovava da solo nel cantiere, quando le macerie non gli hanno lasciato scampo: nonostante l'arrivo dei soccorsi, per l'operaio non c'è stato niente da fare. La sua morte ha profondamente scosso l'intera comunità, a Belmonte tutti conoscevano Ciancimino che tra poco sarebbe andato in pensione e che di recente era anche diventato nonno.

“Piangiamo l'ennesima vittima. Ciancimino era un grande lavoratore: lascia due figli e una moglie”, ha commentato il sindaco di Belmonte, Maurizio Milone, aggiungendo: "Era un uomo d’animo nobile e sensibile, la gentilezza fatta persona. Il lavoro era la sua passione. Non ci sono parole che possano alleviare il dolore della famiglia. A nome della comunità Belmontese mi stringo attorno ai suoi figli : Maria Concetta ed Antonio e alla moglie". I funerali saranno celebrati alle 16 nella chiesa madre.