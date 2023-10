Mafia, c'è un nuovo pentito nei clan di Palermo: vive in una località protetta

C’è un nuovo pentito nella mafia palermitana: si tratta di Francesco Terranova, finito in carcere ad aprile e passato tra i ranghi dei collaboratori di giustizia ad agosto.

Terranova ha 50 anni e per anni è stato il reggente della famiglia mafiosa di Villabate, ma la sua militanza in Cosa Nostra è ancora più lontana nel tempo. Ora vive sotto tutela del Servizio centrale di protezione in una località segreta.

Scarcerato nel 2021 finì subito nel mirino degli inquirenti che intercettarono una serie di sue conversazioni dalle quali emerse il suo rientro da capo negli affari e nelle questioni di Cosa nostra.