Palermo, rapina nella farmacia di via Catania

Rapina alla farmacia Maymone in via Catania, a Palermo. Un uomo è entrato minacciando i dipendenti e portando via soldi e della merce. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia che sono intervenuti, chiamati dal titolare della farmacia. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza del negozio per risalire all’autore del colpo.