Un’arpa rubata in una chiesa battista di Palermo ritrovata nel mercato di Ballarò

Un’arpa era stata rubata nei giorni scorsi dalla chiesa cristiana biblica battista di via Houel a Palermo e nel corso di un sopralluogo nel mercato Ballarò gli agenti delle volanti Libertà, Oreto e Calatafimi hanno ritrovato lo strumento musicale.

L'arpa è stata restituita al pastore Joshua Leib che ha ringraziato gli agenti per essere riusciti a recuperare il prezioso strumento a corda utilizzato per le funzioni. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del colpo e a chi stava cercando di vendere lo strumento musicale.