Incidente sulla Palermo-Catania: giovane ferito, lunga coda di auto

Altro incidente stasera, 28 settembre, in autostrada, sulla A19 (Palermo-Catania). Coinvolta una Smart che, per cause da accertare, è andata a sbattere sul guard-rail, poco prima dello svincolo di Trabia, ed ha subito gravi danni. Viaggiava nella carreggiata in direzione Catania. Il conducente, un giovane, è rimasto ferito. Nel tratto compreso fra gli svincoli di Altavilla Milicia e Trabia si è formata una lunga coda fino all’arrivo dell’ambulanza, che ha impiegato parecchi minuti per giungere sul luogo dell'incidente.