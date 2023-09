Palermo, il saluto del questore Laricchia: "Un privilegio fare parte di questa squadra"

«Questo è l'ufficio che ha pagato il più alto tributo di sangue nella lotta alla criminalità mafiosa. Quando sono arrivato, dissi che era un grande onore ed oggi lo confermo: è stato un grande onore essere il questore di Palermo». Leopoldo Laricchia saluta la città di Palermo che ha servito per tre anni. Lo fa nella caserma Lungano di via Agostino Catalano, li dove nel 2020 tenne il suo discorso di insediamento. Per lui, adesso, la nuova avventura romana da dirigente dell’ispettorato della Camera dei deputati.

Durante il discorso alcuni momenti di commozione, quando ha ricordato cosa lo spinse a partecipare al concorso per commissario: «E’ stato un grande privilegio far parte della questura dove hanno prestato servizio, sacrificando la loro vita, quegli stessi uomini il cui sacrificio fu alla base della mia motivazione di lasciare le esperienze lavorative pregresse e fare il concorso per commissario di polizia. Un incarico affrontato con impegno, mettendo a disposizione della città, delle sue istituzioni, dei cittadini onesti e di tutti gli uomini e le donne che mi sono stati affidati la professionalità e l’esperienza acquisita negli anni durante gli incarichi precedenti».

In prima fila, presenti le maggiori autorità civili, militari e religiose tra cui il prefetto Maria Teresa Cucinotta, il procuratore generale della Corte d’appello del tribunale di Palermo Lia Sava, il presidente della Regione Renato Schifani, il vescovo don Corrado Lorefice e il sindaco Roberto Lagalla, che ha poi consegnato a Laricchia una medaglia.

«Desidero rivolgere il mio più sincero ringraziamento, anche a nome dell’amministrazione comunale e della città - ha detto il primo cittadino - al signor questore Leopoldo Laricchia per i suoi tre anni di instancabile impegno a Palermo, volto alla tutela della sicurezza pubblica e per le iniziative della Polizia di Stato a servizio della comunità. Lo ringrazio per il costruttivo clima di collaborazione che si è instaurato con l’amministrazione e a lui va il mio augurio di buon lavoro per l’incarico che andrà ad assumere».

Lunedì al posto di Laricchia arriverà alla guida della Questura, Vito Maurizio Calvino, con un lungo passato da dirigente della Squadra Mobile.