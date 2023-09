Monreale, auto investe una mucca che attraversa la strada: vettura distrutta, l'animale è grave

Paura per un incidente che si è verificato sulla strada provinciale 57. Un automobilista, a bordo della propria auto, giunto nei pressi di San Martino delle Scale si è improvvisamente trovato davanti una mucca che attraversava la carreggiata. L'uomo non è riuscito a frenare in tempo e a scansare l'animale che è stato colpito. L’impatto è stato molto violento e l’auto è andata distrutta.

Fortunatamente l'automobilista non ha subito particolari danni, mentre la mucca è rimasta ferita gravemente. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine che hanno momentaneamente chiuso la strada per consentire i soccorsi.

L'incidente è avvenuto in un'arteria dove spesso viene segnalata la presenza di animali sulla carreggiata. Un problema per i tanti automobilisti che percorrono la strada provinciale 57, soprattutto nelle ore serali e notturne.