Accoltellò il compagno della ex, arrestato in un casolare a Bagheria

Ha accoltellato il nuovo compagno della moglie e ha cercato rifugio nel casolare di un amico in contrada Ramacca a Bagheria. Qui lo hanno trovato gli agenti di polizia. Agli arresti è finito il cinquantunenne che lo scorso mercoledì sera aveva aggredito l’uomo su una panchina dalle parti di corso Umberto I, a Bagheria. Dopo il ferimento l’uomo ha cercato di scappare e sottrarsi agli arresti.

Lo stesso amico che gli avrebbe dato ospitalità nel casolare è accusato di favoreggiamento. Il cinquantunenne è stato condotto in carcere, anche perché avrebbe minacciato di morte l’ex moglie, ed è in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Intanto il ferito, trasportato mercoledì sera d’urgenza all’ospedale Buccheri La Ferla con ferite nella parte bassa della schiena, è già stato dimesso. Il coltello non è ancora stato recuperato.