Rischiano di annegare a Isola delle Femmine: due turisti salvati da un poliziotto libero dal servizio

Hanno sfidato il mare mosso tuffandosi e allontanandosi dalla riva a Isola delle Femmine. Hanno rischiato di annegare due giovani di Milano in vacanza in provincia di Palermo, che si sono recati sulla spiaggia libera per trascorrere alcune ore di relax. Una tragedia sfiorata, visto che sono stati improvvisamente stati trascinati dalla corrente al largo: a salvarli è stato un poliziotto libero dal servizio.

Il sovrintendente capo, Domenico Abbonato, si trovava proprio nel tratto compreso tra il Cocorita Beach e il lido Miramare, quando ha notato i due turisti in grande difficoltà, tra le onde. Non ci ha pensato un attimo e si è tuffato, raggiungendo i due ragazzi. Nel frattempo è intervenuto anche il personale del lido Miramare che ha messo a disposizione le attrezzature per mettere al sicuro la coppia, aiutata così a raggiungere più facilmente la riva. I due stanno bene, non è stato necessario l'intervento del 118.