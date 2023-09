Solidarietà di sindacato e ordine dei giornalisti al fotoreporter aggredito a Palermo

«L’Associazione Siciliana della Stampa, la Sezione provinciale Assostampa Palermo e il Gruppo cronisti siciliani esprimono solidarietà al collega fotoreporter Igor Petyx che ieri è stato aggredito, in via Gustavo Roccella a Palermo, mentre faceva un reportage sugli incendi che hanno devastato la città».

Lo affermano Giuseppe Rizzuto, segretario regionale Assostampa, Gianluca Caltanissetta, segretario Assostampa Palermo e Claudia Brunetto, presidente Gruppo cronisti Assostampa.

«Petyx è stato spintonato, schiaffeggiato e invitato a uscire da un deposito di auto che aveva preso fuoco da alcune persone che volevano impedire che lui fotografasse. Hanno tentato anche di portargli via la macchina fotografica per eliminare le immagini che comunque Petyx non aveva ancora scattato. - prosegue la nota - Episodi del genere non dovrebbero mai accadere, sono un segnale preoccupante che mette ancora una volta a rischio il diritto di cronaca e l’incolumità dei colleghi che con totale abnegazione come Petyx raccontano la Sicilia da quasi trent’anni».

Anche l’Ordine dei giornalisti Sicilia esprime «la propria vicinanza al collega fotoreporter Igor Petyx che è stato aggredito a Palermo mentre svolgeva un servizio sugli incendi che hanno devastato la città».

«Ancora una volta - si legge ancora in una nota - registriamo con amarezza un attacco al giornalismo, un attacco al diritto di cronaca ovvero un attacco al cuore della Costituzione. Nell’esprimere solidarietà a Igor Petyx, l’Odg Sicilia si riserva di agire nelle sedi opportune in tutela dei colleghi aggrediti».