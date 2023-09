L'incendio devastante di Balestrate, la figlia dell'uomo morto: «Lo ha ucciso il fumo, non un malore»

"Ciao papi, sei stato lasciato solo. Non é stato un attacco di panico, sei morto per un'intossicazione da fumo. Nessuno è venuto ad aiutare te e gli zii a spegnere le fiamme, nessuno. Stavi combattendo contro quell'inferno". Uno sfogo, durissimo, che fa capire la drammaticità della situazione e anche il dolore e la rabbia, scritto nella notte da Andreina Albano, la figlia di Salvatore Albano, 68 anni, morto ieri durante un incendio tra Trappeto e Balestrate, al confine, dove abitava l'uomo, ufficialmente residente a Partinico.

"Mio padre ce l'ha messa tutta per salvare il suo terreno e la sua casa, le fiamme erano già entrate nel suo giardini bruciando gli ulivi e due casotti in legno, ma è stato lasciato solo. Nessuno ha risposto alle chiamate di aiuto, solo alle 18 è arrivato un elicottero a fermare una valle intera che bruciava. Un palo della luce è caduto e siamo quindi senza elettricità, ancora adesso", dice Andreina. La signora descrive un vero e proprio inferno: "Servirebbero più controlli durante lo scirocco nelle aree con vegetazione, e servirebbero anche più vigili del fuoco", dice.

Andreina poi ricorda suo papà: "Lui era una persona buona dal cuore d'oro. Anche senza possibilità economiche aiutava sempre tutti, levandosi lui da mangiare, conoscenti e non. Una persona scherzosa e sempre con la battuta pronta. Faceva ridere tutti. Era da poco andato in pensione, lavorava al consorzio agrario di Partinico". L'uomo aveva due figlie, ora è il momento del dolore. "La lacrime verranno dopo, per ora c'è tanto da fare. Lo facciamo per lui", dice Andreina.

L'incendio è stato impressionante. Le fiamme in zona Madonna del Ponte, hanno raggiunto anche la zona sotto il viadotto autostradale.

"Non si è mai pronti abbastanza quando occorre far evacuare abitazioni, ascoltare la gente spaventata per il rischio di perdere ciò che si ha di più caro , coordinare tutte le operazioni e contestualmente “fare abbili” , provando a mantenere la calma, quando non si riesce ad avere riscontri delle richieste di emergenza… ma fortunatamente siamo qui a raccontare tutto ciò.

Sono vicino a tutte quelle famiglie che hanno subito danni alle proprie abitazioni - dice il sindaco di Balestrate, Vito Rizzo -. Grazie all’intervento in primis dei 2 elicotteri dell’antincendio della forestale si è evitato che il danno diventasse incalcolabile, nei pressi del ponte che collega Balestrate e Trappeto. Il SAB è sempre il primo ad intervenire quando si tratta di interventi nel nostro territorio, fanno un grande lavoro non sempre valorizzato quanto meriterebbero".

"Purtroppo abbiamo dovuto trascorrere una giornata molto pesante a causa di molti incendi, sicuramente appiccati da gente imbecille e senza cervello. Questa volta oltre ai danni che alcune abitazioni hanno arrecato, anche una persona ha perso la vita, un dramma che ha colpito tutto il comprensorio, tutti noi siamo vicini al dolore della famiglia - scrive il sindaco di Trappeto, Santo Cosentino -. Mi pare doveroso ringraziare altresì tutti coloro che si sono adoperati senza alcun risparmio. Speriamo che questi balordi si rendano conto del grave danno che hanno arrecano provocando questa giornata infernale. Ci auspichiamo che tutto questo possa illuminare chi senza scrupoli gioca con la vita delle persone".

