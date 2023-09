Forte temporale su Palermo, strade allagate: albero cade in via Corazza

Forte temporale a Palermo. Ad appena poche ore dai disastri provocati dagli incendi sul capoluogo siciliano si è abbattuta forte la pioggia.

Diverse strade si sono allagate I turisti ancora tanti in città hanno trovato rifugio sotto i gazebo dei locali. Disagi alla circolazione per il nubifragio che si è abbattuto sulla città.

Un grosso tronco di un albero è caduto a causa della forte pioggia in via Filippo Corazza, nel quartiere Oreto a Palermo.

Il grosso ramo è caduto occupando la sede stradale. Problemi alla viabilità della zona, con gli automobilisti costretti a fare marcia indietro e a cercare un’altra strada per proseguire. Ieri un altro tronco è caduto in via XX Settembre e un albero in via Castellana che ha preso in pieno l’auto di una giovane donna.

Strade allagateanche in provinciadopo l’intenso temporale di questo pomeriggio. A Bagheria si è allagato il sottopasso di viale Bagnera.

I vigili urbani sono intervenuti sia nel sottopasso che lungo corso Baldassarre Scaduto, i due luoghi nevralgici dove con le forti, improvvise e abbondanti piogge si verificano gli allagamenti. Dopo gli interventi del Comune le situazioni di pericolo sono state rimosse compresi i rifiuti che sono stati trasportati dalla forza dell’acqua. Non ci sono stati danni a cose o persone.

Allagamenti anche a Palermo nella zona di via Ernesto Basile dove sono saltati alcuni tombini. Allagato corso Re Ruggero nei pressi di villa d’Orleans, in corso Alberto Amedeo, in via Ugo La Malfa, in via Messina Marine, in via Francesco Crispi, in piazza Indipendenza.