Crolla un ramo e sfonda il parabrezza di un'auto: tragedia sfiorata in via Castellana a Palermo

Tragedia sfiorata in via Castellana a Palermo. Un grosso ramo si è staccato da un albero ed è finito su un'auto. A bordo c'era una donna di ventisette anni che era appena uscita dal lavoro e stava per tornare a casa. All'improvviso, il ramo è precipitato sul mezzo per le forti raffiche di vento delle scorse ore e ha sfondato il parabrezza. La donna non ha riportato ferite, ma per precauzione è stata trasportata al pronto soccorso di Villa Sofia.

A soccorrerla sono stati alcuni familiari che la 27enne, nonostante lo choc, è riuscita a contattare. Gravi danni all'auto, l'ennesimo coinvolto in incidenti di questo genere. Ieri il vento di scirocco ha provocato il crollo di un grosso ramo anche nella zona di via Libertà, precisamente in via Carducci e a Mondello, dove è stata danneggiata una Fiat Panda che era parcheggiata nella zona di via Tolomea.