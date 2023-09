Maltrattamenti, a Palermo un accordo col tribunale per difendere le giovani vittime

Un protocollo di intesa tra l’associazione Aurea Caritate e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di

Palermo. L’associazione si impegna ad effettuare segnalazione immediata alla Procura per i Minorenni, avvalendosi di professionisti che accolgono le vittime con l'obiettivo di contrastare i fenomeni di maltrattamento, violenze e abusi sessuali, nonché per evitare la cosiddetta "vittimizzazione secondaria" che pregiudica l’interesse dei minori e che si verifica anche nell’ambito dei procedimenti civili aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari e in particolare l’affidamento dei figli.

L’obiettivo è quello di garantire nel minor tempo possibile, attraverso un’azione coesa, la tutela e la protezione dell’infanzia e dell’adolescenza.