Palermo, l’inseguimento, l'incidente: preso rapinatore a Ballarò

Correvano per stringere il cerchio sul rapinatore che poco prima aveva aggredito e minacciato nell’androne di un palazzo una donna che stava rincasando nel quartiere Oreto. Il trentaseienne si era infilato tra vicoli e vicoletti del centro storico per sfuggire al coro di sirene della polizia sempre più vicine. Una fuga e un assedio rocambolesco finiti in piazza Brunaccini, a Ballarò con la sua cattura: ieri il gip ha convalidato l’arresto, è ai domiciliari.

Tra la rapina consumata e la cattura, una caccia costata anche un incidente (all’incrocio tra corso Tukory e via Maqueda) ad una delle Volanti impegnate nell’inseguimento del pregiudicato. Tutto è iniziato intorno alle 21 di martedì, quando una cittadina russa, al momento residente in città, stava rientrando a casa ed aveva appena fatto accesso all’androne del suo stabile. L’uomo l’aveva evidentemente seguita e ha deciso di entrare in azione. Armato di coltello, ha strattonato la vittima, l’ha sospinta verso il muro, le ha puntato l’arma e le ha sottratto la borsa con pochi euro e svariati documenti, prima di allontanarsi.

Un servizio completo di Connie Transirico sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi