Palermo, presi due ladri: durante la fuga si schiantano con l'auto. Il video dell'inseguimento

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato due uomini di 20 e 35 anni, già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato, danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di grimaldelli.

I militari del nucleo radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio hanno intercettato nei pressi di viale Lazio un’autovettura con a bordo i due uomini, che poco prima avevano rubato un registratore di cassa da un bar.

Intimato l’alt, il conducente dell’autovettura ed il complice non si sono fermati ed hanno iniziato una folle corsa per le vie cittadine, cercando di far perdere le proprie tracce.

Durante l’inseguimento, in via Scillato, il conducente del mezzo in fuga ha perso il controllo del veicolo che è andato a sbattere contro un’autovettura in sosta. I due arrestati erano in possesso di diversi arnesi da scasso. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di recuperare anche l’intera refurtiva.

I due arrestati dopo le formalità di rito sono stati ristretti presso la casa circondariale «Lo Russo Pagliarelli» di Palermo.