Una serra in casa per coltivare la marijuana: arrestato giovane di Termini, ha anche colpito un carabiniere con una gomitata

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un giovane di 26 anni di Termini Imerese, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari del reparto territoriale di Termini Imerese, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio svolto con l’ausilio di unità cinofila antidroga, hanno arrestato il ragazzo, trovato in possesso di marijuana, hashish e cocaina, già divisi in dosi, e di 790 euro in banconote di diverso taglio. Il giovane termitano è stato prima controllato mentre si trovava a bordo della propria autovettura. Si è subito mostrato nervoso e insofferente, tanto che durante le fasi del controllo ha colpito al petto uno dei carabinieri con una gomitata.

Poi è stata perquisita la sua abitazione, dove i militari hanno sequestrato una serra artigianale indoor per la coltivazione della marijuana, allestita in garage, completa di impianto di areazione, fertilizzanti, termometro e temporizzatore e tutto il materiale occorrente per il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato arrestato e, su disposizione della procura di Termini Imerese, si trova ai domiciliari.