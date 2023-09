Bagheria, anziano inciampa lungo il marciapiede, cade e finisce in ospedale

Un anziano è inciampato in una basola sollevata che si trova lungo corso Umberto, all’altezza della sede municipale di palazzo Ugdulena a Bagheria. Sebbene l’amministrazione comunale, attraverso una ditta esterna sia intervenuta già nel recente passato per sistemare il pavimento stradale, l’uomo è caduto rovinosamente procurandosi un taglio sulla testa; è stato trasferito al pronto soccorso in ambulanza per le prime cure. Le sue condizioni non sono gravi.

«L’amministrazione comunale - dicono dal Comune - si è attivata per fare intervenire la ditta per sistemare la basola del marciapiede. L’intervento avverrà entro la giornata di domani. Intanto la basola sollevata, attorno a un albero, è stata transennata dalla polizia municipale intervenuta».