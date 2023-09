Palermo, incendio in un terreno di via Padre Kolbe: anziano trasportato al centro grandi ustioni - VIDEO

Un incendio è divampato in via Padre Massimiliano Kolbe, a Palermo. Intorno alle 10 tre squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco sono intervenute in via Padre Massimiliano Kolbe, in una zona denominata Piano del Fico, nel quartiere di Acqua dei Corsari.

L'incendio è divampato in un terreno con sterpaglie e in un canneto. Ha raggiunto una estensione di circa un ettaro. L'area è limitrofa ad un campo coltivato. Un uomo di 78 anni, che stava lavorando nei campi, per cause ancora da accertare, è rimasto coinvolto nell'incendio, riportando ustioni agli arti inferiori. L'uomo è stato trovato dal personale dei vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento e di bonifica dell'area ed è stato affidato alle cure del personale del 118, che ha provveduto a portarlo al centro grandi ustioni dell'Ospedale Civico. Le operazioni si sono concluse alle 12 circa. Sul posto erano presenti anche i carabinieri della stazione di Acqua dei Corsari.