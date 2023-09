Capaci, inciampa su una buca e batte la testa: anziano rianimato da un carabiniere libero dal servizio

Ha perso i sensi dopo essere caduto per colpa di una buca, ma a rianimarlo ci ha pensato un carabiniere libero dal servizio. E' successo a Capaci, dove un anziano è inciampato sul marciapiede dissestato mentre faceva una passeggiata nella località balneare in provincia di Palermo. Si trovava con la moglie in via Domenico Sommariva quando è caduto e ha battuto la testa. Provvidenziale l'intervento dell'appuntato scelto Davide Strazzeri, che in quel momento era di passaggio.

Ha notato l'uomo per terra e si è fermato per prestare soccorso, mentre la moglie era disperata. Il militare ha effettuato le manovre per rianimare l'anziano che ha così ripreso consocenza. Aveva anche ferite alla testa e sul viso, sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la polizia municipale, l'anziano è stato quindi trasportato in ospedale. Sul tratto in cui è avvenuto l'incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi, gli agenti hanno effettuato le verifiche per mettere in sicurezza l'area.