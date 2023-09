Rapina a Palermo, entrano in un negozio e si fanno dare soldi e sigarette elettroniche

Rapina a Palermo ai danni di un negozio di che vende sigarette elettroniche. In tre giovani si sono presentati nell’esercizio commerciale in via Ernesto Basile che si trova di fronte la cittadella universitaria. I rapinatori hanno minacciato la dipendente e si sono portati via i soldi in cassa e alcune sigarette elettroniche.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che oltre a raccogliere il racconto dei dipendenti hanno acquisito le immagini di videosorveglianza del negozio e della zona per risalire agli autori.