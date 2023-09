Raid vandalico a Palermo, danneggiate diverse auto

Brutto risveglio per alcuni automobilisti a Palermo. In via Guido Rossa nel quartiere Bonagia diverse auto sono state danneggiate. Vetri infranti e furti all’interno delle vetture. I residenti hanno chiamato le forze dell’ordine e denunciato.

«Siamo davvero stanchi di subire questi atti vandalici - dicono i proprietari delle auto - Una vera vergogna. Non sappiamo se hanno distrutto i vetri per rovistare dentro le vetture dove non c’era niente di importante. O solo per il gusto di provocare danni. Una situazione davvero sconfortante. In certe zone della città siamo abbandonati».

Nella foto d'archivio un finestrino danneggiato