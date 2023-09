Incidente sulla Palermo-Mazara, auto in testacoda e poi contro il guardrail: lunghe code

Incidente sull'autostrada A29 Palermo-Mazara: un trentenne che era al volante di una Opel Corsa nera ha fatto testacoda in direzione dell'aeroporto, in uscita dalla città. E' successo un chilometro prima dello svincolo per Mondello-Tommaso Natale.

Dopo avere perso il controllo del mezzo è finito contro il guardrail. L'automobilista, sotto choc, è stato soccorso dai carabinieri che stavano in quel momento percorrendo il tratto autostradale, sul posto anche gli agenti della polizia stradale. Si registrano lunghe code in uscita da Palermo: il mezzo è infatti fermo sulla corsia di sorpasso e la carreggiata è parzialmente chiusa. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Si tratta dell'ennesimo schianto sulla Palermo-Mazara, maggiormente trafficata nei mesi estivi. Pochi giorni fa un altro incidente si è verificato all'interno della galleria all'altezza di Isola delle Femmine. Nell'impatto sono rimaste coinvolte quattro auto e una donna è rimasta ferita. E' stato necessario il trasporto in ospedale.