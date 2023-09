Palermo, lascia la pentola sul fuoco e si addormenta: fiamme in via Buonriposo

Era andato a dormire, ma aveva dimenticato una pentola sul fornello acceso. Incendio in un appartamento di via Buonriposo a Palermo, tra corso dei Mille e via Oreto, dove sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. A lanciare l'allarme alcuni residenti della zona che hanno notato del fumo uscire dalle finestre dell'abitazione. L'uomo, che abita da solo, è riuscito ad allontanarsi in tempo e non ha riportato ferite, danni all'abitazione. Le fiamme sono state poco dopo domate.

Poche settimane fa un altro incendio in casa si era verificato in via Cappuccini, alla Zisa. In questo caso a provocare le fiamme era stato un cortocircuito. Paura per i residenti di un appartamento al primo piano di un'abitazione, dove si sono verificati notevoli danni.