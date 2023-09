Palermo: addio a Eugenio Fiorentino, docente di Chirurgia generale all'università

E' morto Eugenio Fiorentino, docente del Policlinico di Palermo Paolo Giaccone. Ad annunciarlo sono stati i figli. Aveva 72 anni ed è stato ordinario di Chrirurgia generale all'Università degli studi di Palermo. Fiorentino era molto stimato ed era considerato uno dei luminari nella diagnostica e nel trattamento delle malattie dell’esofago. "Oggi ha lasciato improvvisamente i suoi cari e la sua Palermo", è il triste annuncio dei familiari.

Tantissimi i messaggi di cordoglio, tra i quali c'è anche quello del commissario del Policlinico, Maurizio Montalbano: "Esprimo il più profondo cordoglio dell’azienda ospedaliera universitaria per la scomparsa del Professore Eugenio Fiorentino, venuto a mancare improvvisamente la scorsa notte. Docente di Chirurgia generale, è stato responsabile del Programma Complesso Interdipartimentale di “Diagnosi e trattamento delle malattie dell’esofago” del Policlinico, presidente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, coordinatore del dottorato di ricerca in Oncologia clinica e sperimentale, e componente del senato accademico".

E ancora: "Le più sentite condoglianze alla famiglia. Con la sua gentilezza e competenza, il professore Fiorentino ha ispirato giovani studenti e accompagnato i suoi pazienti durante tutto il percorso di cura. Addolorati per il grave lutto che colpisce la nostra scuola e tutto l’ateneo, partecipiamo al dolore della famiglia e degli affetti più cari", scrive l'associazione indipendenti degli studenti di Medicina e delle professioni sanitarie. "Perdiamo un grande chirurgo oltre che un grande uomo - si legge - il professore Fiorentino era una rarità. Impossibile dimenticarlo, impossibile credere che non sarà più con noi". I funerali si terranno sabato 16 settembre alle 9, al Don Bosco Ranchibile.