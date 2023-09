La ragazza stuprata dal branco, la Procura di Palermo chiede l'incidente probatorio

La Procura di Palermo, per cristallizzare le prove in una vicenda così delicata, ha chiesto l’incidente probatorio per la diciannovenne che il 7 luglio è stata vittima dello stupro di gruppo al Foro Italico. Il pubblico ministero Maria Bambino ha inviato l’istanza al giudice per le istanze preliminari, Monica Guzzardi, che adesso dovrà fissare l’udienza a cui potranno prendere parte i sette indagati e i loro legali che avranno così la possibilità di rivolgere le domande alla ragazza.

La procedura, che prevede il contraddittorio tra le parti, viene utilizzata in casi del genere per consentire a chi è stato oggetto di abusi e violenze - persone che si trovano in una particolare situazione di fragilità e vulnerabilità - di non dover ripetere tutto nell’eventuale dibattimento. L’audizione si svolgerà, infatti, in modalità protetta, evitando contatti diretti - anche solo visivi - tra la parte offesa e i presunti autori della violenza.

