A Palermo un progetto di residenti e commercianti per rilanciare piazza Fonderia

Aiuole abbandonate, vandali, pavimentazione dissestata. Piazza Fonderia, a Palermo, crocevia per turisti e palermitani che la attraversano per raggiungere il mercato della Vucciria e passare da una parte all’altra del centro storico, nel degrado. Così, un gruppo di residenti e commercianti della zona ha deciso di prendere in mano la situazione e presentare un progetto sfruttando il regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la gestione condivisa dei beni.

Il primo passo è stato un incontro con il vice presidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao: una riunione simbolica, dove il gruppo di cittadini ha voluto mettere a conoscenza delle idee e dell’iniziativa intrapresa l’organo istituzionale più vicino al territorio.

Adesso, le carte andranno agli uffici del Centro storico, che dovranno fornire il loro parere. «Il progetto - sottolinea Luigi Triolo, della clinica Trilo Zancla che si affaccia proprio su piazza Fonderia - permetterà la riqualificazione di una delle piazze più vissute dai turisti e dai palermitani. Il nostro obiettivo è quello di portare nuovi arredi urbani, aiuole e potature degli alberi e nuovi gazebo».

Insomma, si riaccende l’attenzione su nuovi luoghi che sembravano dimenticati e la circoscrizione assume un valore fondamentale in questo percorso intrapreso: «Si va sempre di più verso quel decentramento tanto agognato - evidenzia Nicolao - la circoscrizione, come avvenuto in questo caso, può valutare tutte quelle forme di proposte che arrivano dai cittadini, anche alla luce del nuovo regolamento comunale che unisce cittadini e amministrazione pubblica». Gli esercenti, inoltre, stanno creando un comitato, così che l’iter possa essere seguito con più attenzione: «L’obiettivo - ha detto Filippo Luparello, imprenditore della zona - è quello gestire alla perfezione il progetto che abbiamo presentato insieme ad altri gestori».

«A seguito di incontri con i cittadini che abitano a piazza Fonderia - ha sottolineato Maurizio Carta, assessore comunale al Centro storico - il mio assessorato ha stimolato la presentazione di una proposta formale di rigenerazione urbana dell’area pedonale che sarà inserita tra i primi progetti pilota dell’applicazione del nuovo regolamento sulla gestione dei beni comuni».