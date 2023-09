«Il cantiere al Foro Italico di Palermo è abbandonato», l'assessore: «I lavori vanno avanti, colpa dei vandali»

"Foro Italico, vedete queste lamiere messe così? Col vento potrebbe crollare tutto. Qui siamo nel luogo in cui...avete capito bene dove siamo". Una cittadina palermitana, Clementina Bova, ha documentato con un video le coondizioni del cantiere in cui è avvenuto lo stupro di una diciannovenne a luglio. L'area sembra ancora abbandonata, la recinzione d'ingresso è danneggiata, l'immondizia circonda la zona.

"Questo cantiere è abbandonato ed è in queste condizioni - dice Bova -. Chi ha la responsabilità di tutto? Il Comune o la ditta che l'ha lasciato in asso? Un posto simile, in centro città, è uno sfregio alla stessa città, al di là di ciò che è già successo, mi chiedo come mai questo posto sia in questo stato. Stiamo scherzando? No, non è uno scherzo, è la realtà dei fatti. Ci sono rifiuti, il cantiere è grandissimo, il cancello è ancora aperto, chiunque può entrare. Non c'è un lucchetto, non c'è nulla. Se c'era qualcosa per chiuderlo non c'è più e chiunque può entrare e fare tutto ciò che vuole. Le lamiere che lo avvolgono stanno per crollare, perché dobbiamo sopportare tutto ciò?", conclude amaramente Bova. Già due settimane fa, l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Totò Orlando, ha assicurato che i lavori per il collettore fognario stanno andando avanti e che il cantiere non è abbandonato.

E lo ribadisce: "Il cancello era stato chiuso dalla ditta appaltatrice - dice - che ha la responsabilità di mantenere in sicurezza il cantiere. Quest'area viene ripetutamente presa di mira dai vandali e ladri che spaccano le lamiere o riaprono l'ingresso. Ripeto che i lavori non sono fermi e che aspettiamo un ulteriore finanziamento di oltre quattro milioni di euro dalla Regione. Chiederò intanto all'azienda di verificare ulteriormente le condizioni dell'area, dove tra l'altro sono stati già messi a segno diversi furti".