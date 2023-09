Auto in fiamme a Bagheria: salvo il conducente, macchina distrutta

Momenti di paura per il conducente di un'auto andata a fuoco a Bagheria. E' successo vicino al sottopasso di via Filippo Buttitta, che conduce all'autostrada. L'uomo che era alla guida è riuscito a salvarsi: ha prontamente aperto lo sportello e si è allontanato, ma nel giro di pochi minuti il mezzo, un Ford Kuga, è stata completamente avvolta dalle fiamme ed è andata distrutta.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio, l'Anas, i carabinieri e la polizia municipale per gestire la viabilità, andata nel frattempo in tilt in tutta la zona. L'area è stata poi messa in sicurezza.