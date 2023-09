A Marineo un uomo morso da una vipera, salvato in extremis

Tragedia sfiorata a Marineo, in provincia di Palermo, dove un uomo è stato morso da una vipera. La centrale del 118 è stata contattata dalla guardia medica in cui si era recato un 58enne: sul suo piede c'era il segno del morso che per i sanitari è stato inequivocabile. Sono state inviate due ambulanze, una di Marineo, l'altra con medico a bordo da Belmonte Mezzagno. L'uomo è così stato trasportato al Civico di Palermo.

La centrale operativa del 118, con il responsabile Marco Palmeri, ha così coordinato l'intervento tra ospedale Civico, centro antiveleni e l'ospedale di Cefalù, dove si trovava l'antidoto. E' stato inviato un mezzo per recuperarlo. Intanto il paziente è arrivato al Civico con l'arto inferiore già in sofferenza.

Nel giro di un'ora l'antidoto è stato iniettato al 58enne, le quali condizioni sono subito migliorate. L'uomo resta sotto stretta osservazione.