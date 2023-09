Scontro allo svincolo di Buonfornello, tir si ribalta: chiuso un tratto della Palermo-Catania

Incidente sull'autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto tra Buonfornello e Scillato, in direzione del capoluogo etneo. Un tir alimentato a Gpl si è ribaltato e ha bloccato la circolazione stradale dopo lo scontro con un mezzo dell'Anas, la società che gestisce l'A19. Al momento il tratto tra Buonfornello e Scillato è chiuso in direzione Catania.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale di Buonfornello, l'autotrasportatore non si sarebbe accorto della presenza del furgoncino dell'Anas, fermo in prossimità di un cantiere, e lo avrebbe evitato solo all'ultimo istante. Nonostante la manovra la cisterna contenente il Gpl sarebbe rimasta danneggiata, provocando una leggera fuoriuscita del carburante a causa di una falla.

Sul posto sono presenti tre squadre del comando provinciale dei vigili fuoco, alle quali si è aggiunto personale del nucleo Nbcr, specializzato nei travasi di liquidi e gas infiammabili. L'obiettivo è mettere in sicurezza il mezzo pesante rimuovendo il contenuto nel serbatoio. L'intervento è attualmente in corso

Sono intervenute anche le pattuglie della polizia stradale di Buonfornello per gestire il traffico e i sanitari del 118 a bordo di due ambulanze inviate nel luogo dell'incidente a scopo precauzionale. L'autotrasportatore non avrebbe riportato gravi conseguenze così come gli operai dell'Anas.

Per ripristinare le condizioni di sicurezza è stata predisposta la chiusura della carreggiata con l'uscita obbligatoria allo svincolo di Buonfornello, verso l'A20 Palermo-Messina l'A18 Messina-Catania.