Studente palermitano ferito da una bici elettrica, il fratello: "Chi lo ha ridotto così uscirà dal carcere"

"Mauro tutt’oggi è in ospedale dopo otto mesi. Io ho dedicato ogni giorno della mia estate per stare con lui. Mi ha detto di godermi la mia laurea e l'estate, ma come posso lasciare un fratello come lui?". Michele Glorioso è il fratello di Mauro, lo studente palermitano colpito in testa da una bicicletta lanciata da un gruppo di cinque giovani dalla balaustra dei Murazzi nel gennaio di quest’anno. Ha deciso di sfogare la sua rabbia in un post su Instagram, dove ha chiesto giustizia per Mauro.

«Il 7 settembre si svolgerà l’udienza preliminare nei confronti di tre minorenni accusati del tentato omicidio di mio fratello. Ho compreso che c’è la possibilità che venga concessa la messa alla prova- Questo significa che usciranno dal carcere senza nemmeno aver chiesto scusa. Io mi chiedo, ma davvero può essere permesso ciò a tre ragazzi che hanno quasi ucciso mio fratello?».

Mauro, studente di medicina di 25 anni, venne colpito la sera del 21 gennaio e da quel momento la sua vita non è più stata la stessa: a oggi è ancora ricoverato in un centro di lunga degenza per le gravi ferite riportate. Come il corriere di Torino, giovedì davanti al gup compariranno i tre componenti minorenni del gruppo formato da cinque giovani: due ragazzi di 17 e 15 anni e una ragazza di 16, in carcere dall’8 febbraio di quest’anno. Sono accusati di tentato omicidio, così come i due maggiorenni: Victor Ulinici (in carcere anche lui) e Sara Cherici, che si trova agli arresti domiciliari.