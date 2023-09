Palermo, a Borgo Nuovo la scuola Maritain tra le erbacce: "Reset pulirà tutto prima della riapertura"

Le erbacce continuano a riempire i giardini e i piazzali delle scuole di Borgo Nuovo, ma Reset assicura che per l’inizio dell’anno scolastico tutto sarà in ordine. Nella quinta circoscrizione, sono molti i plessi che a pochi giorni dal 13 settembre, data dello start delle lezioni, si ritrovano sommersi da una vegetazione poco curata: in particolare, lo spiazzo antistante la scuola di infanzia Giacomo Maritain, in largo Gibilmanna, può essere annoverato tra gli esempi peggiori dello stato in cui versano gli istituti scolastici del quartiere.

Dalla scuola si apprende che gli ultimi lavori sono stati effettuati in tarda primavera, poi nessuna traccia degli operatori della Reset. Maestre e professori accoglieranno nuovamente i propri ragazzi tra meno di dieci giorni e i dirigenti scolastici insorgono nella speranza di accelerare i tempi delle operazioni. Portavoce e megafono dei presidi si fa Andrea Aiello, presidente della quinta circoscrizione, che spinge affinché vengano presi provvedimenti: «Ho sentito parecchi dirigenti scolastici in questi ultimi giorni - ha detto - lamentarsi per la situazione che stanno vivendo nelle scuole e mi associo. Lo ritengo inaccettabile, il diserbo andava fatto ancora prima che iniziassero le scuole, adesso invece si rischia di comincia l’anno scolastico con bambini e ragazzi che si perdono tra le erbacce. Bisognava programmare già nel mese di giugno per operare a luglio, o programmare a luglio per poi agire in agosto. Sono vicino a famiglie, alunni e dirigenti scolastici che vivono questo disagio».

Chiamata in causa, l’azienda spiega che le operazioni sono state interrotte causa lavori straordinari per consentire ai palermitani di poter vivere l’acchianata nelle migliori condizioni possibili, ma che tutto verrà recuperato entro l’inizio: «Fino a questo momento - ha sottolineato il presidente Fabrizio Pandolfo - abbiamo rispettato il programma condiviso con l’assessore al ramo (Andrea Mineo, ndr), alcuni operatori però sono stati distolti dalle loro posizione per l’eccezionalità dei lavori resi necessari in occasione dei festeggiamenti di Santa Rosalia, dovendo pulire la scala vecchia. Adesso - prosegue - sono stati riassegnati ai legittimi lavori e dunque l’attività è in ripresa con ritmo costante e stiamo cercando di recuperare questi due, tre giorni. Assicuriamo che per l’inizio dell’anno scolastico sarà tutto pulito e in ordine. Anzi, invito presidi e dirigenti a segnalare eventuali problemi, così da recuperare e intervenire con immediatezza».