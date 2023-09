Palermo, Tony Colombo canta assieme a Gigi D'Alessio abusivamente: arrivano le sanzioni amministrative

La polizia di Stato ha contestato una sanzione amministrativa sia all’organizzatore del concerto di Gigi D’Alessio, sia al cantante neomelodico palermitano Tony Colombo per l’esibizione fuori programma di mercoledì scorso al Teatro di Verdura di Palermo.

Durante il concerto, infatti, il neomelodico palermitano ha affiancato Gigi D’Alessio sul palco, esibendosi congiuntamente su una serie di brani musicali. Tale condotta, spiega la questura in una nota, integra la fattispecie di un’esibizione canora non autorizzata dall’autorità di pubblica sicurezza, in quanto non prevista nel programma ufficiale del concerto. Per questo motivo, continua la questura, è stata contestata una sanzione amministrativa pecuniaria sia al cantante Tony Colombo, che si è esibito senza titolo, sia all’organizzatore dell’evento, che ha permesso tale esibizione, definita abusiva dalla polizia.

Il cantante palermitano ha postato sulla propria pagina Facebook sia le foto che un video della serata.

Tony Colombo sul palco assieme a Gigi D'Alessio: la foto è tratta dalla pagina Facebook di Tony Colombo (fotografo Giuseppe Mazzola)