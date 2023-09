Palermo, l'aggressione alla troupe di Rete 4 in via Montalbo: nelle immagini delle telecamere si vedrebbero i volti degli autori

«Ci avete rotto, qui non ci dovete venire. Se non ve ne andate, vi spacchiamo la testa». E in effetti è finita proprio così, con un componente della troupe di Rete 4, inviata in via Montalbo, a Palermo, per cercare di intervistare le famiglie dei sette ragazzi dello stupro che abitano nella zona, mandato al pronto soccorso di Villa Sofia dove gli sono stati diagnosticati sei giorni di prognosi per un colpo di casco sul cranio. Sull’episodio sta indagando la polizia, che ha acquisito i filmati perché si vedrebbero in volto gli autori dell’aggressione, che quindi potrebbero essere identificati.

Lo scrive Fabio Geraci nel servizio del Giornale di Sicilia in edicola oggi

Nella foto il punto in cui i giornalisti di Rete 4 sono stati aggrediti