Tentano di rapinare un’anziana in casa ma un vicino li mette in fuga, due arresti a Palermo

Avrebbero legato e tentato di rapinare in casa un’anziana, ma sono stati messi in fuga dalle urla della donna e dall’intervento di un vicino. I carabinieri della compagnia Palermo Piazza Verdi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Palermo nei confronti di due persone di 25 e 64 anni per il reato di tentata rapina pluriaggravata.

Il colpo era stato organizzato in un appartamento del quartiere Villaggio Santa Rosalia lo scorso novembre. I due indagati, dopo essersi introdotti in casa della pensionata, l’hanno legata cercando di imbavagliarla. Ma la vittima ha reagito e ha potuto contare sul vicino che si è reso conto che stava succedendo qualcosa di grave ed è arrivato in soccorso mettendo in fuga i rapinatori. Gli arrestati sono stati portati nel carcere Lorusso di Pagliarelli.