Rapina l’ufficio postale vicino casa sua a Palermo, la polizia lo arresta poco dopo

La polizia ha arrestato un palermitano di 36 anni accusato di avere rapinato l’ufficio postale di piazza principe di Camporeale a Palermo, lo scorso 28 agosto attorno alle 9.40. Dopo il colpo erano scattate le ricerche da parte dei falchi della squadra mobile che sono andati in casa del sospettato, non era distante dall’ufficio postale. Nel frattempo altri poliziotti hanno visionato le immagini del sistema di video-sorveglianza.

In casa del sospettato, che aveva messo in un sacchetto gli indumenti utilizzati per compiere la rapina, sono stati trovati i soldi rapinati, 345 euro. Oltre alle immagini il rapinatore è stato riconosciuto da due dipendenti dell’agenzia. L’uomo è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli. Sono in corso indagini per accertare se l’indagato sia l’autore di altre due rapine, in un supermercato e in altro ufficio postale.