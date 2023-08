Palermo, scagliano l'auto contro la vetrina: furto al bar-tabacchi del distributore Q8 di via Galletti

Nuovo colpo della banda delle spaccate a Palermo. Due uomini incappucciati alla guida di una Fiat Punto bianca rubata hanno lanciato la vettura contro la vetrina, mandandola in frantumi, del bar-tabacchi interno al distributore Q8 in via Galletti, al confine tra Palermo e Villabate.

Hanno portato via circa 500 euro e stecche di sigarette del valore commerciale di 2.500 euro. Poi con la stessa auto sono fuggiti. La vettura è stata abbandonata poco dopo. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia che hanno sequestrato le immagini riprese dalle telecamere di video-sorveglianza. Pochi mesi fa la stessa attività era stata colpita dai ladri due volte in venti giorni.

Se il primo furto aveva fruttato un bottino più magro, di poche centinaia di euro, lo stesso non si può dire del secondo che aveva portato nelle casse di una banda circa 10 mila euro.