Motociclista muore sulla statale, all'altezza di Terrasini: è un mistero, indagano i carabinieri

Un motociclista è morto questo pomeriggio lungo la statale 113 nella zona di Terrasini. L’uomo è stato trovato senza vita nei pressi dello svincolo autostradale. Non si sa cosa sia successo. I carabinieri stanno acquisendo le immagini dei sistemi di video-sorveglianza per cercare di ricostruire la causa della morte. Non si comprende se il motociclista sia stato vittima di un malore o di uno scontro con una vettura che poi si è data alla fuga.