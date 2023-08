De Lucia: «Il cittadino Libero e il suo coraggio, la lotta alla mafia ha bisogno di tutti»

"Ma chi l’ha detto che Cosa nostra è in ribasso?" Certo, espressa dal capo della Direzione distrettuale antimafia, una considerazione del genere potrebbe apparire leggermente interessata. Maurizio de Lucia, 62 anni, nato a Trieste, di origini napoletane, ex sostituto in città, nel pool che fece condannare Totò Cuffaro, poi andato alla Dna e a guidare la Dda di Messina, dallo scorso anno è procuratore in città: ormai la sua città d’adozione, che conosce benissimo, come la mafia siciliana. E non solo quella, ovviamente.

È per questo che, nonostante la storica cattura di Matteo Messina Denaro, de Lucia non ritiene affatto che la lotta sia finita.

Il controllo del territorio da parte dell’organizzazione resiste, così come la disponibilità di tanta, troppa gente nella ricerca di dialogo, appoggi, agevolazioni. Il brand Cosa nostra è ancora forte anche a livello internazionale: «In Sudamerica e nel Nordamerica, a New York e in Canada in particolare - afferma il procuratore - considerano la mafia delle nostre parti alla stregua di quell’organizzazione apparentemente invincibile che c’era negli anni ‘80».

Non è più così, grazie all’incessante lavoro degli inquirenti e degli investigatori, della magistratura e delle forze dell’ordine, di tantissimi siciliani onesti e all’estremo sacrificio di tanti, che hanno dato la vita senza pensarci troppo su.

«Ad esempio Libero Grassi - dice il procuratore - La straordinarietà della figura di questo imprenditore è che, nel lunghissimo elenco delle vittime di mafia, lui è un cittadino. Non è un magistrato, non un poliziotto o un carabiniere e nemmeno un politico: è un cittadino che fa il cittadino. Se dovessi fare un paragone, penserei solo a Giorgio Ambrosoli».

