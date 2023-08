A Palermo arriva la prima laurea per i fan di Masterchef

In Sicilia nasce una laurea per i fan di Masterchef. Tecnicamente il percorso triennale è in Scienze gastronomiche ed è stato istituito dall'Università di Palermo ma di certo va incontro alla tendenza di guardare alle nuove professioni che si stanno sviluppando nel mondo dell'enogastronomia.

Le iscrizioni sono già aperte e le lezioni per il primo anno accademico prenderanno il via il 2 ottobre. I corsi, gestiti dal dipartimento di Scienze agrarie, Alimentari e Forestali, si svolgeranno in viale delle Scienze ma sono previsti tirocini in aziende enogastronomiche e a contatto con chef. Nel programma, studiato con la collaborazione dell’Associazione nazionale dei gastronomi professionisti che ha sede a Parma, sono stati inseriti anche viaggi didattici, stage e tirocini sia in Italia che all'estero.

Il primo corso in Sicilia

Quella di Palermo è la prima esperienza del genere in Sicilia, l'unico al Sud dopo Napoli come sottolinea il presidente del comitato ordinatore del corso di laurea in Scienze gastronomiche, Filippo Sgroi. Ma in Italia ci sono realtà simili: a Bra, Padova, Udine, Parma, Bologna, Camerino, Perugia, Roma La Sapienza, Teramo. "L'obiettivo – dice il professore Sgroi - è formare la figura del gastronomo le cui competenze spaziano dalla conoscenza delle caratteristiche agronomiche del territorio nel quale vengono prodotte le materie prime, ai processi coinvolti nella filiera produttiva; dalla conoscenza dello standard qualitativo dei prodotti agro-alimentari, agli ingredienti delle esperienze gastronomiche nei territori; dalla consapevolezza del valore edonistico, sociale, salutistico ed etico di un prodotto tipico, alla promozione della cultura eno-gastronomica che riscopra il ruolo del territorio, con le sue tradizioni e la sua cultura".

Lo scenario siciliano

L'enogastronomia, soprattutto negli ultimi anni, è diventata una voce importante nel business in Sicilia. I prodotti tutelati con marchi Dop e Igp valgono 535 milioni di euro l’anno e la Sicilia è al secondo posto in Italia (dopo l’Emilia Romagna) per prodotti agroalimentari a indicazione geografica. A livello economico il settore dei cibi Dop e Igp nell'Isola vale 65 milioni.

Sbocchi occupazionali

Secondo l'università le aziende interessate a queste figure professionali sono quelle che si occupano di produzione e di commercializzazione del settore della gastronomia. Ma anche aziende di servizi, pubbliche e private, che svolgono attività di consulenza e supporto allo sviluppo della gastronomia del territorio e del Made in Sicily; associazioni professionali di categoria o organismi che operano nel settore agroalimentare.