Il sacerdote morto per un malore in Albania, il feretro torna nella sua Partinico: venerdì i funerali

Tornerà presto nella sua Partinico don Massimiliano Nobile, sacerdote di 45 anni stroncato da un malore durante un viaggio in Albania, il 25 agosto. La salma rientrerà nei prossimi giorni in Italia e i funerali saranno celebrati venerdì nella chiesa madre della cittadina in provincia di Palermo in cui il sacerdote era nato. Quello del feretro sarà un lungo viaggio. Martedì mattina, da Tirana arriverà nella cittadina albanese di Pllana, dove sarà celebrata una messa nella chiesa di Sant'Annibale. Don Massimiliano Nobile era molto attivo nella chiesa di Messina, per questo mercoledì 30 agosto il feretro arriverà nella città dello Stretto, dove giovedì mattina sarà celebrata un'altra messa in suo suffragio. L'arrivo a Partinico è previsto per giovedì, la camera ardente si terrà nella chiesa madre, dove l'indomani mattina sono previsti i funerali.

La notizia della morte di padre Nobile ha sconvolto il mondo ecclesiastico siciliano. Tantissimi i messaggi di cordoglio, in questi giorni, da parte di istituzioni religiose e dai fedeli che lo avevano conosciuto. Un messaggio di cordoglio è arrivato anche da Pietro Rao, il sindaco di Partinico, lo ha ricordato così: "Cittadino esemplare, da sempre impegnato nel sociale, padre Massimiliano Nobile è stato un punto di riferimento morale per la comunità partinicese e non solo. Un uomo che ha vissuto sempre tenendo a mente i più alti valori morali e che con passione si è sempre donato al prossimo. Lascia, così, sgomenti la prematura scomparsa del Nostro concittadino, la cui scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti noi e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l'onore e il privilegio di conoscerlo".